Adevărul din spatele convocării lui Atanas Trică: ,,Mi s-a transmis că nu este convocat, dar este rezervă. Pe mine m-a deranjat atitudinea asta, că este rezervă”

Ananas Trică-Balaci a bifat deja 3 apariții în Liga 1, marcând și un gol pentru CS Universitatea Craiova, în victoria 6-1 cu Dinamo. Atacantul a fost rezervă, inițial pentru lotul naționalei U18, lucru care a nemulțumit-o pe mama lui, Lorena Balaci.

Pe 14 martie, Lorena a postat un mesaj în care critica selecția făcută la loturile de juniori și tineret pe care l-a șters la 5 minute distanță.

„Cu o zi înainte de această postare, am fost sunată de managerul centrului de copii și juniori. Mi s-a transmis că nu este convocat, dar este rezervă. În cazul în care unul dintre cei doi atacanți convocați se va accidenta, el va fi chemat.

Pe mine m-a deranjat atitudinea asta, că este rezervă. Având în vedere că nu sunt niște meciuri de calificare, extraordinar de importante, ar fi putut să îl cheme și pe el, să îl vadă la lucru. Selecționerul nu l-a văzut niciodată la lot. A fost văzut doar la echipa de club.

Pentru mine a fost greu, cum să îl mai motivez? Nu știu ce s-a întâmplat ulterior, probabil s-a transmis că unul dintre cei doi atacanți ar fi accidentat. L-au convocat pe el.Nicidecum nu a cedat cineva presiunilor mele. Să fim serioși. Sunt o mamă, nu-mi permit să fac presiuni asupra nimănui.

Am scos postarea la 5 minute distanță, dar e clar că cineva doarme pe profilul meu de facebook. Am scos-o pentru că m-a sunat Atanas și mi-a zis ‘Mamă, te rog, scoate această postare. Îți înțeleg supărarea, dar scoate-o. Nu vreau să creadă cineva că mă milogesc să fiu undeva.’. Atunci am scos-o instant”, a povestit Lorena Balaci pentru Gazeta Sporturilor.