Adi Mutu a vorbit despre posibilul viitor transfer al Rapidului: ”Știu ce fel de jucător e!”

Rapid pare a fi una dintre cadidatele la titlu în acest sezon. Echipa lui Mutu se află pe locul 2 în campionat, fiind aproape de Farul Constanța. Adi Mutu a vorbit despre Alex Câmpanu, jucătorul celor de la Universitatea Craiova.

”Ne uităm la mai mulţi jucători, îi analizăm. Pe Alex îl ştiu de la Under-21, ştiu ce fel de jucător este, şi Craiova știe acest lucru. Sunt mai mulţi jucători pe care îi analizăm, trebuie să vedem dacă se potrivesc pe stilul şi filsofia noastră. Nu pot să spun cu da sau nu dacă va veni el.

De Daniel Paraschiv, care e acum la Hermannstadt, am fost interesat atunci când am fost la FCU Craiova, dar nu s-a realizat transferul. Îmi place, este un jucător care anul acesta a crescut mult. A fost și un interes pentru Samuel Asamoah de la FCU Craiova, la un moment dat. Oferta făcută de noi a fost refuzată și nu mai are rost să mai discutăm”, a spus Adrian Mutu.