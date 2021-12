Adi Mutu, cerut selecționer! Arma secretă a „Briliantului”: „E foarte bine pregătit”

Fostul decar al echipei naționale a României pare că are cele mai mari șanse să-i ia locul lui Mirel Rădoi, pe banca primei reprezentative!

Adrian Mutu este unul dintre preferații lui Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, iar șansele ca acesta să devină noul selecționer au crescut considerabil după refuzurile lui Hagi, Lucescu Jr. și Petrescu. Mai mult de atât, toate indiciile duc la faptul că „Il Fenomeno” va fi alegerea finală a celor de la FRF, mai ales după ce acesta a refuzat propunerea maghiarilor de la Kisvarda.

Contestat vehement de mai mulți oameni din fotbalul românesc, Mutu este apreciat de către George Țucudean, fostul golgheter al Ligii 1. Atacantul trecut pe la Dinamo, FCSB, Viitorul sau CFR este de părere că „Briliantul” poate face față acestei provocări, în ciuda lipsei de experiență. Totodată, Țucudean a identificat și omul-cheie din staff-ul tehnicianului.

”Am fost coleg cu Adi la Târgu Mureș, acolo unde am și făcut câteva antrenamente sub conducerea sa atunci când au fost unele probleme legate de banca tehnică. Face parte din generația tânără, e la început și mă bucur că a luat-o pe această cale pentru că a arătat că face bine ceea ce face.

A fost un fotbalist mare și îi doresc să ajungă un antrenor și mai mare decât a fost ca fotbalist. Dacă va ajunge selecționer are ocazia să-și aleagă lotul de jucători pe care îl dorește, pe calitățile pe care dorește să joace.

Sunt probleme la echipa națională, este această lipsă de rezultate, dar Adi îl are lângă el pe Bebe Pătrașcu, un fost fotbalist care a evoluat și el mulți ani în Italia și este foarte bine pregătit. Îl va ajuta mult”, a declarat George Țucudean pentru Special Arad.