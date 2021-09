Adi Mutu, nervos la finalul jocului cu FCSB: ,,A fost un arbitraj şmecheresc! O ruşine”

Adrian Mutu, antrenorul celor de la FC U Craiova 1948, a reacţionat la finalul jocului care s-a disputat pe Ion Oblemenco, în cadrul etapei a 9-a din Liga 1, încheiat cu victoria formaţiei lui Edi Iordănescu, scor 1-0.

Unicul gol al întâlnirii de pe arena ,,Ion Oblemenco” au fost reuşit de către vârful de atac Claudiu Keşeru, care a transformat un penalty în minutul 61, după ce lovitura de la 11 metri a fost obţinută de către Valentin Creţu.

Adrian Mutu s-a declarat foarte nemulţumit la finalul jocului cu FCSB. Acesta spune că a avut parte la acest meci de un arbitraj ,,şmecheresc”.

,,Tactic am stat bine, am închis toate culoarele. În prima repriză, FCSB nu a ajuns la poartă. Penalty-ul a fost foarte ușor acordat, arbitrajul ăsta șmecheresc îl știu și eu, am jucat fotbal atâția ani. Când dai penalty într-un asemenea moment trebuie să fie clar, nu 50-50. A fost un arbitraj șmecheresc, ne-a tăiat toate acțiunile de atac încă de la început. Ăsta e un joc de contact, nu poți juca cu mâinile legate.

Cunosc arbitrajul șmecheresc, nu am venit ieri în fotbal. Împotriva noastră au fost date foarte, foarte ușor penalty-urile. Probabil deranjăm, suntem o nou-promovată. Suntem atipici, ne place să jucăm fotbal. Recunosc aceste lucruri, recunosc acest arbitraj și mi se pare ridicol ce se întâmplă. Bine că n-a mai dat un penalty după finalul meciului, să se termine 2-0. Sidibe trebuie să fie supărat doar pe el, putea să dea mai mult.

Jucătorii sunt dezamăgiți pentru că și ei își dau seama când un arbitraj e șmecheresc. Nu ne-au lăsat să ridicăm capul. A fost o rușine de arbitraj în seara asta. Nu meritam să câștigăm, dar un rezultat de egalitate era echitabil.”, a declarat Adi Mutu, la finalul jocului cu FCSB.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul 5 în Liga 1, unde a acumulat 15 puncte acum. De partea cealaltă, cei de la FC U Craiova 1948 au rămas pe locul 12 în Liga 1, cu 8 puncte acumulate din 9 etape disputate.