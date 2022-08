Adi Mutu s-a enervat după eșecul cu Petrolul Ploiești: ”Nu are rost să mai spun eu, dar se întâmplă şi la case mai mari!”

Rapid a pierdut derby-ul cu Petrolul, scor 0-1. Partida a fost decisă de gafa lui Horațiu Moldovan, care a scăpat în poartă mingea șutată de Gicu Grozav. La finalul meciului, Adi Mutu a oferit mai multe declarații.

”Am văzut toţi ce s-a întâmplat, nu are rost să mai spun eu, dar se întâmplă şi la case mai mari, Moldo rămâne cel mai bun din ţară, a fost o greşeală care i se poate întâmpla oricărui portar

Cred că aţi văzut toţi cum a decurs repriza a doua, cred că am fost agresivi, am dominat tot meciul, am avut ocazii, a lipsit foarte puţin… o echipă care se apară în 10 în faţa careului.

La echipe de genul acesta, scopul scuză mijloacele. Atmosferă de derby, atmosferă frumoasă, mulţumim suporterilor că au fost alături de noi.

E o înfrângere, trebuie sa ne gândim că pe viitor vor juca multe echipe aşa cu noi. Sunt doi jucători diferiţi (n.r. Ioniţă şi Ciobanu), strageia era ca în repriza a doua, când spaţiile se măresc, atunci Alex poate face diferenţa.

Luând acel gol, s-a întâmplat invers, s-au retras, nu au mai jucat fotbal şi atunci a mers mai greu. Rămânem cu o prestaţie solidă, dar fără puncte, nu îmi convine, da nu am ce să fac.

Papeau este un jucător important, la fel ca ceilalţi, important e cât joacă, să o facă bine. Trebuie să învăţăm din această înfrângere”, a declarat Adi Mutu.