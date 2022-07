Adi Mutu știe cine îi va asigura golurile la Rapid: ”E posibil să-l vedem cu FCSB!”

Adrian Mutu a susținut o conferință de presă înainte de partida cu FCSB din Superligă. Fostul decar al naționalei spune că va aborda partida la victorie, dar a adus în discuție lotul pe care îl are la dispoziție în acest moment. De asemenea, antrenorul din Giulești a dezvăluit că există posibilitatea ca Marko Dugandzic să evolueze în partida cu echipa lui Becali.

”E posibil să-l vedem cu FCSB!”

”Despre importanța meciului sunt foarte puține de spus. Știți foarte bine ce înseamnă acest meci pentru fanii noștri. Suntem conștienți că va fi un meci foarte greu, dar suntem dornici de victorie.

Sper să fie un meci spectaculos, chiar dacă întâlnim o echipă valoroasă. Starea de spirit e una bună, chiar dacă am avut o săptămână mai dificilă. Am avut niște pierderi importante după meciul cu CFR, dar, în același timp, am început să respir mai ușor după ce au venit și cei doi jucători.

Nu suntem în efectiv complet. Suntem 20 în momentul ăsta, chiar dacă avem și mulți tineri în lot. E un mix între jucători cu experiență și jucători forte tineri.

E posibil să-l vedem (n.r – pe Marko Dugandzic). Cu siguranță îl vom vedea și mâine, d-asta l-am transferat. Eu cred că ar trebui să mai vină jucători. Campionatul este lung și ați văzut ce se poate întâmpla, ce ghinion am avut chiar de la primul meci.

FCSB e o echipă ofensivă, a dovedit-o de cele mai multe ori. Ne așteptăm să ne atace, normal, sunt sigur că și ei vor să câștige, dar suntem pregătiți pentru dificultatea acestui meci. Mâine sper să demonstrăm suporterilor că suntem mai buni”, a spus Adrian Mutu.