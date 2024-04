Adi Popa atacă dur Dinamo: „Mi-aș dori să retrogradeze”

Adi Popa, fotbalistul celor de la CSA Steaua, le-a atacat dur pe Dinamo şi FCSB.

„Sincer mi-aş dori să retrogradeze Dinamo, ca să mă întâlnesc din nou cu ei în liga a doua. Ca stelist îmi dorec să mai avem un derby în liga a doua. Nu le vreau răul. Ar fi o emulaţie din nou, dar nu cred că vor retrograda.

FCSB este foarte pragmatică, le-a lipsit când nu au câştigat titlul. Experienţa este de partea FCSB. Distanţa este de partea lor. FCSB are mai multe atuuri şi nu mai sunt meciuri. Urmăritoarele vor juca din nou între ele, e greu să cred ca Universitatea Craiova să câştige toate meciurile.

Şi la egal, tot FCSB va fi campioană. E greu să câştige Craiova pe Arena Naţională, după mulţi ani în care nu a câştigat aici. Deşi mi-ar plăcea să câştige Craiova, ca să se relanseze campionatul. Să vedem până în ultimele etape un campionat strâns, pentru locul doi, locul trei, dar valoarea este de partea FCSB-ului. Au jucatori buni, în formă, Coman, Olaru, sunt bine.” a declarat Adi Popa, potrivit prosport.ro.

Ajuns la 35 de ani, Popa a avut un discurs emoţionant la revenirea în tricoul Stelei şi a precizat de ce nu a semnat cu nimeni de la sfârşitul lunii ianuarie şi până la mijlocul lui martie.

”M-am întors. Când am plecat am plecat absolut bine, nu m-am certat cu nimeni. Vreau să mă bucur de fiecare antrenament, de fiecare minut de pe terenul de joc. Să ajut juniorii, să îi îndrum, având în vedere experienţa mea.

Dacă va fi nevoie să îmi pun toate cunoştinţele în slujba clubului, pentru promovare, atunci o voi face. Eu am preferat să nu am echipă după plecare, m-am dedicat familiei, o să am o fetiţă. Am aranjat cununia, botezul, naşterea. Am stat acasă să mă dedic 100%.

Sunt copleşit de emoţii, mi se pare normal, e ceva uimitor! Am mai avut şi alte discuţii, nu s-a concretizat nimic. Nu am vrut să plec în orice condiţii afară.M-am întors acasă, pentru mine Steaua e acasă!

La meciul cu Rapid am stat în peluză, suporterii mă apreciază, le mulţumesc! O să le ascultăm cerinţele şi încercăm să aducem cât mai mulţi suporteri la stadion”, a declarat Adi Popa, după meciul cu Tunari.