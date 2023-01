Adi Popa contestă contractul lui CR7 cu arabii: „Nu primește 200 de milioane de euro pe an! Am vorbit cu un impresar!”

Adi Popa, jucătorul celor de la CSA Steaua, a vorbit despre Cristiano Ronaldo, cel care a semnat un contract record cu arabii de la Al-Nassr.

Mai exact, Adi Popa a declarat că Ronaldo nu ar câștiga 200 de milioane de euro pe an. Iată ce a spus fotbalistul român.

„Nu primește 200 de milioane de euro pe an! Am vorbit cu un impresar!”

„S-a schimbat destul de mult. Eu am fost în 2018, era regula cu trei străini. Acum au ajuns la 7, plus un fotbalist asiatic. Fiind într-un moment al carierei în care a pățit ce a pățit la Manchester, văd că e o mișcare bună pentru el.

Fotbalul în acea zonă a crescut foarte mult. Ca lovitură de imagine înseamnă enorm. Nu poate să fie decât benefic. Nu cred că Messi se va duce la Al-Hilal. Orice e posibil, să nu ne mirăm dacă ajunge, pentru că ar reedita duelul din La Liga.

Din ce știu, nu primește 200 de milioane de euro pe an. Sunt pe doi ani de contract, plus job-ul de ambasador până în 2030. Am vorbit cu un impresar din zonă și-mi spunea că pe aici s-ar învârti afacerea”, a spus Adi Popa,