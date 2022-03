Adi Popa continuă să spere la promovare: ,,Suntem în România, orice se poate schimba!”

CSA Steaua s-a impus în partida cu Poli Iași, cu scorul de 3-1.

La finalul partidei, Adi Popa a transmis că echipa va lupta, chiar dacă va avea sau drept de promovare.

,,A fost un meci disputat. Dacă am fi marcat din prima repriză, am fi dat mai multe goluri. Nu s-a pus problema câștigătoarei, ci cât de repede putem marca pentru a ne face meciul mai ușor. Nu am avut un cantonament, dar lucrurile încep să se vadă, o pregătire bună, un ritm de meci bun.

Noi luăm fiecare meci în parte. Avem mentalitatea noastră, nu contează că avem sau nu voie să promovăm, le suntem datori suporterilor cu victoria.

Orice se poate schimba, suntem în România. Poli Iași nu e acolo sus. Au jucători care au trecut prin Liga 1, dar primele trei echipe din clasament au jucători consacrați. Prin jocul nostru, vrem să aducem mulți spectatori la stadion”, a declarat Adi Popa la finalul partidei.