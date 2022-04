Adi Popa, convins că CSA Steaua i-a fost superioară celor de la U Cluj! Ce a declarat fotbalistul după eșecul din deplasare

CSA Steaua a pierdut meciul din deplasare, cu U Cluj, cu scorul de 0-1. Bucureștenii pierd 3 puncte importante astfel, în timp ce clujenii țintesc primele două locuri.

U Cluj a obținut toate cele 3 puncte grație golului marcat în minutul 10′, de către Florian Haită. Șutul său în forță nu a putut fi oprit de defensiva celor de la CSA Steaua.

„Noi am fost mult superiori!”

„A fost o partidă intensă, consider că noi am făcut un joc foarte bun în a doua repriză. Păcat că am repetat greșelile din trecut, ca să spun așa. Am început mai greu, începem de la 0-1 și este greu să revii în 45 de minute la fiecare meci. Am întâlnit și o echipă bună, dar consider că noi am fost, cel puțin a doua repriză, mult superiori”, a spus Adi Popa, după meci.

Adi Popa a ținut să aprecieze suportul venit din partea fanilor, precizând că în Liga 1 sunt puține echipe cu astfel de fani:

„Dacă excludem două-trei echipe din Liga 1, nici atâtea, una sau două, nu cred că vedeți așa atmosferă. Asta spune multe. Vorbele sunt de prisos la ce atmosferă a fost și la meciul cu Petrolul, și la meciul acesta. Ambele galerii au fost la înălțime. Este bine pentru spectacol, pentru spectatori și sperăm să fie din ce în ce mai bine”, a mai adăugat fotbalistul celor de la CSA Steaua.

În etapa viitoare, steliștii vor face deplasarea pentru meciul Unirea Slobozia – CSA Steaua. Clubul armatei se află pe locul 4 din play-off-ul Ligii 2, cu 41 de puncte.