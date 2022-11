Adi Popa dă de pământ cu Jandarmeria Română: „Vor să golească stadioanele! Vin şi montează corturi ca la Prison Break. Îi dezbracă!”

Adi Popa, jucătorul celor de la CSA Steaua, este foarte indignat de situația fanilor pe stadioanele din România.

Mai exact, Popa consideră că Jandarmeria Română va duce la la golirea stadioanelor. Iată ce a spus jucătorul „militarilor”.

„Îţi dai seama, să-l vadă copilul pe părinte că-l dezbracă la chiloţi!”

„Este un subiect pe care de mult voiam să-l ating la interviuri, dar nu am avut până acum posibilitatea. Mă cunosc cu foarte mulţi suporteri, nu doar de la noi, cunosc cazuri şi la alte echipe, vorbim şi de Rapid, şi de UTA de mai multe echipe, n-am mai întâlnit … Cred că Jandarmeria vrea să golească stadioanele, să vină să stea ei spectatori. Dacă vor asta, na!

Noi stăm aici în cantonament, la peluză, şi am văzut cum vin şi montează corturi ca la Prison Break. Îi dezbracă, cu buletinul, deci, pe cuvânt, nu este de glumă. Este un subiect care trebuie atins, trebuie să dea explicaţii cineva, le consider abuzuri, am fost şi eu suporter şi nu am mai văzut.

Nu ştiu cât de legal este, nu mă pricep la legislaţie, dar să nu se înţeleagă că eu sunt de acord cu huliganismul.

Dar am văzut că în deplasare suporterii noştri vin, nu sunt corturi, nu nimic şi au ajuns să fie în deplasare mai mulţi suporteri pentru că le e frică să vină acasă. Mulţi vin cu copiii la meci şi, îţi dai seama, să-l vadă copilul pe părinte că-l dezbracă la chiloţi şi să-l controleze, să-l pozeze cu buletinul.

Suntem în 2022, sunt 20.000 de camere pe stadionul ăsta şi poţi să identifici pe oricine după faţă. Nu trebuie să-l dezbraci în fundul gol şi să aia, scuzaţi expresia. Este foarte grav ce se întâmplă. Se vor goli stadioanele.

Discutăm de imaginile de la Dinamo-Steaua. Pe acele imagini apar 10-15, din 5.000. Deci nici unul la sută, deci nu trebuie să sufere o peluză întreagă pentru 10-15. În fiecare galerie mai sunt unii mai pătimaşi care fac. Ok, îi iei, îi scoţi într-o parte şi îi interzici şi cu asta basta!„, a declarat Adi Popa, după victoria cu Unirea Dej.