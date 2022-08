Adio Vadim Rață! FCSB renunță la internaționalul moldovean după doar 3 partide: „Zilele astea se va face întoarcerea lui la Voluntari!”

FCSB a efectuat 10 transferuri în această vară, dar se pare că nu toate au fost cele mai potrivite. Se pare că este și cazul lui Vadim Rață, mijlocașul moldovean adus de la FC Voluntari.

După doar 3 partide în tricoul „Roș-Albaștrilor”, Rață va fi cedat înapoi clubului ilfovean. Iată ce a declarat Nicolae Dică.

Rață, OUT de la FCSB!?

„Ieri am avut o discuție cu patronul echipei, am discutat și cu cei de la Voluntari. Concluzia a fost ca el să se întoarcă la Voluntari. Am vorbit cu Rață acum, cum am gândit și eu, cum a gândit și patronul echipei. Cred că zilele astea se va face întoarcerea lui la Voluntari”, a declarat Nicolae Dică, în cadrul conferinței de presă premergătoare jocului cu Farul Constanța.

Gigi Becali, nemulțumit de internaționalul moldovean!

„Gigi e nemulţumit de Raţă. <<M-am luat după voi, aţi spus că este…>>. Da, dar noi niciodată nu putem şti cum face un jucător tranziţia de la o echipă la alta. Jocul, normal. Sunt echipe la care tricoul e greu.

(n.r. – Sunt discuţii despre plecare?) Raţă poate pleca doar la Voluntari. Nu ştiu ce discuţii sunt, dar asta e realitatea”, a declarat expertul Orange Sport, Mihai Stoica.