Adrian Ilie, de partea lui Mirel Rădoi în cazul lui Andrei Ivan: ”A fost bun 5 minute și acum nu mai joacă fotbal!”

Andrei Ivan a intrat în conflict cu Mirel Rădoi la Craiova.

Atacantul a fost chiar scos din lot de către fostul selecționer.

Adrian Ilie a vorbit despre probleme de la Craiova.

”Nu e poveste, au fost multe meciuri pe care le-am urmărit și îl știu pe Ivan. L-am și urmărit pentru anumite transferuri afară. Simulează foarte mult, cred că din construcția lui este așa. Aș fi foarte dur să vorbesc despre acești jucători de la Craiova.

Le-ar trebui trei, patru jucători cu personalitate, să își asume totul într-un meci decisiv, cum a fost cu CFR. Au fost meciuri în care acești jucători nu și-au asumat. Ivan, Nistor… Nu îmi dau seama cum ajung într-o situație ca Ivan să fie foarte bun într-un campionat și anul ăsta nu există. A fost bun 5 minute și acum nu mai joacă fotbal.

Este inconstant în cariera lui. Jucătorii care pleacă și se întorc după un an de zile, îmi scapă lucrurile de sub control. Ori nu au personalitate ei, ori ca persoane nu sunt ei ok.

Nu poți să te întorci după un an de zile că nu te-ai adaptat. Dacă nu te-ai adaptat, stai acasă. Unul singur pe acolo încearcă să facă și el ceva, Rădoi. De fapt, doi. Rotaru și cu Rădoi”, a spus Adrian Ilie, potrivit Fanatik.