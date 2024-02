Adrian Ilie știe: ”În acest moment, este jucător de echipă națională!

FCSB a câștigat pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Sepsi, într-o partidă care a contat pentru etapa cu numărul 25 din Superliga României.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Băluță în minutul 16.

Recent, Adrian Ilie a vorbit despre Florinel Coman, jucător care a avut evoluții foarte bune în acest an la FCSB.

Fostul atacant crede că șeptarul lui Becali poate prinde o mutare bună la o echipa din vest după EURO 2024.

„Coman, în acest moment, este jucător de echipă națională și ar trebui să termine campionatul la FCSB. O să joace meci de meci, iar după un Campionat European care sper să fie foarte bun, vor fi echipe din Europa care îl vor urmări și va fi foarte ușor să plece pe 5 milioane.

Da, am avut oameni (n.r – de la cluburi din străinătate) care m-au întrebat de mulți jucători din România, de Coman, de Olaru, de Tavi Popescu, de jucători de la Rapid. Întreabă pentru că am relații, am rămas în relații cu ei și mă întreabă de nivelul lor.

Depinde de ce echipe din Spania vorbim. Eu cred că la o echipă de jumătatea clasamentului, de locurile 8-10, ar face față. E un jucător interesant, are calități foarte bune și ar face față. Poate nu la primele locuri din Spania sau Germania, dar Coman este foarte bun pentru o echipă de mijlocul clasamentului.

În momentul de față, datorită lui Coman și Olaru, FCSB are acest avantaj de puncte. Dacă vor dispărea din anturajul FCSB, vor găsi greu înlocuitori”, a spus Adrian Ilie, pentru PRO TV și Sport.ro.