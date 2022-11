Adrian Ilie, verdict clar în cazul lui Tavi Popescu: „Joacă la 30% din potenţial! Merită să fie tăvălit!”

Octavian Popescu a marcat în ultimele 2 etape de campionat (în victoriile 3-1 contra Rapidului și 2-0 contra FCU Craiova). Puștiul minune al FCSB-ului încearcă să revină la forma care l-a consacrat.

Adrian Ilie, fostul mare atacant român, a vorbit despre evoluțiile lui Tavi Popescu. Iată ce verdict a dat „Cobra”.

„Deocamdată joacă la 30% din potenţial!”

„Execuţia lui Tavi a fost foarte frumoasă. Are o biomecanică a lovirii mingii, dar trebuie să fie mai constant în joc. A marcat, dar nu a avut atât de multe reuşite ca în meciul cu Rapid. Mai constant. Am impresia că deocamdată joacă la 30% din potenţial. Are calitate, vreau să îl văd că îi ia 1 la 1 pe adversari. Să nu greşească multe mingi, să intre mai mult în combinaţie. Să fie mingea mai mult la el.

Să îşi asume anumite lucururi, aşa cum anul trecut îşi asuma să tragă de la 25-30 de metri. Acum nu îşi mai asumă. Merita să fie tăvălit.

Dacă ajungi la un nivel de joc şi o faci bine, nu poţi să dai mult înapoi. Ai perioade în care joci mai slab, dar nici chiar aşa. Sunt fluctuaţiile foarte mari. De asta spun că trebuie să fie mai constant. Văd că Pintilii îi dă încredere şi cred că va fi din ce în ce mai bun”, a declarat Adrian Ilie, pentru Fanatik.

În acest sezon, Octavian Popescu a bifat 28 de meciuri pentru FCSB, a marcat 2 goluri și a oferit 3 pase decisive.