Adrian Mihalcea acuză că a fost lovit de jucătorii Universității Cluj: “Am luat pumni de la jucătorii echipei adverse”

Unirea Slobozia a învins-o, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-1, pe Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a şaptea a play-off-ului Ligii a 2-a.

Golul victoriei a fost marcat în minutul 90+5, iar după ultimul fluier spiritele s-au încins, iar conflictul a continuat la vestiare. Antrenorul echipei Unirea Slobozia, Adrian Mihalcea, susține că a fost lovit de către jucători ai formației ardelene.

„Noi ne luptăm pentru locul patru, vrem să ajungem la baraj. De ce toată povestea asta? Că ne plătește cineva… de ce? La noi nu este așa, am încurcat toate echipele.

Nu mi se pare deloc normal ce s-a întâmplat la final. Am luat pumni, eu, antrenor al echipei, am luat pumni de la jucătorii echipei adverse, în acel meleu. E un lucru grav, e un meci de fotbal. Am câștigat pe final, dar nu mi se pare normal ce s-a întâmplat la final.

La fotbal, în repriza a doua au fost mult mai buni decât noi. Ceea ce s-a întâmplat după meci e dezamăgitor. E final de play-off, au fost meciuri tensionate. Ei au un obiectiv major, iar lumea ne consideră foarte slabi pe noi. Cred că a deranjat victoria noastră de azi. Sunt îngrijorat”, a spus Adrian Mihalcea, la Digi Sport.

În urma acestui rezultat, Unirea Slobozia a ajuns la un singur punct în spatele Concordiei Chiajna, ocupanta locului cinci. De cealaltă parte, U Cluj ocupă locul trei, la două puncte de Hermannstadt, ocupanta ultimei poziții care asigură promovarea directă.