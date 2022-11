Adrian Mihalcea, motivat înaintea partidei din Cupă, Gloria Buzău – UTA Arad: „Avem datoria să facem tot posibilul să obținem un rezultat bun!”

Gloria Buzău va da piept miercuri cu UTA Arad în cadrul Cupei României, faza grupelor. Adrian Mihalcea, tehnicianul buzoienilor, a prefațat partida cu arădenii în cadrul unei conferințe de presă.

Mai exact, Mihalcea vrea ca echipa sa să se ridice la nivelul celor de la UTA și să obțină un rezultat bun. Iată ce a spus tehnicianul Gloriei Buzău.

„Le-am spus și băieților, echipa ce va intra pe teren contra UTA-ei are datoria să facă tot posibilul să obțină un rezultat bun!”

„Ca și în meciul cu FC Botoșani vom face un mix între jucătorii care evoluează constant în campionat și cei care vin de pe bancă și asta pentru că ne interesează foarte mult să scoatem un rezultat pozitiv la Dej. Jucăm sâmbătă dimineața acolo, ne vom pune pe drum încă de joi și am dori să ne prezentăm cât mai bine la ora partidei. Dar, le-am spus și băieților, echipa ce va intra pe teren contra UTA-ei are datoria să facă tot posibilul să obțină un rezultat bun. Mă aștept, în primul rând, la o atitudine bună din partea jucătorilor, dar și la un fotbal plăcut pentru publicul spectator, cu toate că, probabil, la ora 14 într-o zi lucrătoare nu va fi prea numeros.

Mi-aș dori din tot sufletul să fie altfel, să ne bazăm pe cât mai mulți suporteri, mai ales că întâlnim un adversar bun, de Liga 1. Am jucat împotriva UTA-ei în urmă cu o lună și jumătate, pe când o antrenam pe Chindia, îi cunosc potențialul și e clar vom avea parte de un meci extrem de dificil. Sigur, au și ei problemele lor, atât legate de efectiv, cât și de partea sportivă, adică locul din clasament, dar sunt sigur că vor veni să joace pentru victorie, cu tot ce au mai bun la ora meciului. Așadar, vom încerca să ne ridicăm la nivelul lor, cât despre mine nu pot spune că e un meci neapărat special. Am antrenat o perioadă scurtă, dar frumoasă, la Arad, am rămas în relații bune cu toată lumea de acolo, dar a trecut mult de atunci, UTA are drumul și treaba ei, noi la Buzău avem obiectivele noastre. Cupa e o competiție oficială, o vom respecta, bineînțeles”, a spus Adrian Mihalcea, pentru Liga 2.