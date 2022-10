Adrian Mihalcea, prima reacție de când a preluat-o pe Gloria Buzău: „Obiectivul e promovarea, sper să îl îndeplinim!”

Adrian Mihalcea a fost prezentat zilele trecute la Gloria Buzău, formație din Liga 2. Se pare că tehnicianul nu a stat mult timp pe tușă după demiterea de la Chindia Târgoviște.

Antrenorul buzoienilor a oferit o primă reacție după ce a semnat cu fosta echipă a lui Cristi Pustai. Iată ce a spus Mihalcea.

„Obiectivul e promovarea, sper să îl îndeplinim!”

„Nu au durat deloc mult negocierile, primul contact l-am avut marți seară. Ziua următoare, miercuri dimineață, am plecat la Buzău, am discutat, iar apoi am semnat. La discuții au participat oficiali ai părții private, dar și ai Consiliului Local și Consiliului Județean.

Ne-am înțeles perfect, nu au fost lucruri complicate, au fost încrezători în mine de la început. Am găsit la Buzău totul bine, pentru că echipa vrea promovarea.

Am semnat până la finalul sezonului, prelungirea e automată dacă se obține promovarea în Liga 1. Obiectivul e promovarea, sper să îl îndeplinim. Important e ca în primă fază să intrăm în play-off, iar apoi să analizăm altfel situația.

(N.r. – Despre perioada mai puțin bună, de la Chindia Târgoviște) Mă bucur că am revenit repede la treabă, pentru că la Chindia nu am avut cele mai bune rezultate. Totuși, multă lume a apreciat jocul pe care îl practicam acolo și poate ghinionul a fost problema în anumite momente.

(N.r. – Despre faptul că s-a întors repede în antrenorat) Dacă a fost să vin la Buzău, poate a fost un semn de la Dumnezeu și lucrurile se pot îndrepta în cariera mea, dar nu sunt primul antrenor care a preluat o echipă atât de repede, nici ultimul. E vorba de șansă până la urmă”, a declarat Adrian Mihalcea, pentru Liga2.ro.

„M-am întâlnit și cu domnul Pustai când am ajuns aici!”

„Am vorbit cu jucătorii, dar e un lucru normal această acomodare. Mulți dintre ei mă cunoșteau ca foști elevi sau foști adversari, presupun că și ei au luat date despre mine, așa cum am luat și eu. În câteva zile avem primul meci, sper să fim ok, să intrăm în pregătirea jocului următor cât mai repede.

Avem un meci greu, cu o echipă bună, cu un grup omogen și cu experiență. Acum, trebuie să fim noi cei determinați și să avem altă atitudine față de meciul trecut, la jucători mă refer. Trebuie să câștigăm! Încerc să le transmit jucătorilor că au nevoie de altă atitudine.

E un lot numeric destul de bun la Buzău, competitiv, cu jucători care au jucat și în Liga 1, jucători care au promovat sezonul trecut, deci sper că putem realiza promovarea. Altfel, nu aș fi venit sau nu aș fi luat o echipă care nu are șanse la promovare.

M-am întâlnit și cu domnul Pustai când am ajuns aici, am schimbat câteva vorbe despre echipă”, a mai spus tehicianul, pentru sursa citată.

Gloria Buzău ocupă în acest moment locul 8 în Liga 2, cu 13 puncte după 8 etape.