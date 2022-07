Adrian Mihalcea s-a enervat pe jucătorii lui după Chindia – FC Hermannstadt 1-1: ”Astăzi am fost corigenţi la toate capitolele!”

Chindia și cu FC Hermannstadt au remizat, scor 1-1, în a doua etapă a Superligii. La finalul meciului, antrenorul de la Târgoviște, Andrian Mihalcea, a fost supărat pe jucătorii lui și a avut de reproșat mai multe lucruri.

”Astăzi am fost corigenţi la toate capitolele!”

”Dacă meciul s-a terminat încercăm să ne calmăm. Nu ştiu dacă am fi meritat victoria, nu cred. Tine totul de concentrare! Am pornit, am reuşit să revenim. Astăzi am fost corigenţi la toate capitolele, prospeţime fizică, determinare. Poate doar la faze fixe. Dar ăştia suntem. Mergem înainte, încercăm să ne comportam mai bine de la meci la meci.

Ăsta este jocul, am încercat şi am şi forţat pe final în a doua repriză. Încercăm, dar astăzi nu am reuşit din păcate. Avem mare încredere în jucătorii noi. Daniel Popa va redeveni un golgheter. Mergem la Farul si vom încerca să jucăm cu mai multă determinare! Am reuşit să aducem un punct azi, până una alta. De aici plecăm”, a declarat Adi Mihalcea după meci.