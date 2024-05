Adrian Mihalcea va antrena în Superligă: „Nimeni nu o să mă dea afară”

Antrenorul Adrian Mihalcea a promovat Unirea Slobozia în SuperLiga de pe primul loc, iar acum a semnat un nou contract.

Mihalcea spune că nu va fi dat afară de la Unirea Slobozia, indiferent de rezultate

El va antrena formația din Slobozia și în sezonul viitor, primul al formației ialomițene din istorie în Superliga.

„Suntem o nou-promovată, nu am putea să ne gândim la altceva (n.r. – decât la salvarea de la retrogradare). În primul an nu avem niciun fel de presiune, iar dacă se va retrograda, după o muncă asiduă, nu cred că se va supăra nimeni.

În momentul în care toată lumea spune că va fi greu, atunci te ambiționezi. Nimeni nu o să mă dea afară. Va fi doar decizia mea, dacă voi dori să plec. Nu se pune problema.

Am semnat pe un an, o să duc până la capăt. Chiar dacă va fi un rezultat negativ, voi duce proiectul până la capăt. Nu am primit nicio ofertă”, a spus Adrian Mihalcea, la Digi Sport.