Adrian Mititelu continuă circul în Liga 1 – S-a răzgândit și nu mai boicotează transmiterea la TV a meciului cu Universitatea

Adrian Mititelu surprinde cu fiecare declarație pe care o face înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Acum, s-a răzgândit și nu mai boicotează transmiterea meciului la TV, așa cum anunțase inițial.

„Am primit reproșuri și înjurături de la fani. Noi avem mulți suporteri în străinătate, iar pe ei i-ar afecta. Am renunțat la idee pentru că mi-aș face rău propriului bazin de suporteri. În plus, m-ar înjura toată țara. Oamenii nu înțeleg și nu le pasă de problemele noastre. Vor să vadă meciul. Chiar și spectatorii neutri vor să vadă meciul. Dar nu am făcut acel anunț pentru a influența vânzarea de bilete. Se va umple stadionul, nu am emoții”, a spus Adrian Mititelu, la PRO Arena.