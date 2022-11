Adrian Mititelu, cu gândul la retrogradare: „E un coșmar! Nu mai e de glumă, nu mai e de joacă!” – Ce a spus patronul oltenilor!

FCU Craiova se află pe locul 15, penultima poziție din clasamentul Ligii 1. Oltenii au pierdut duminică seară pe teren propriu contra FCSB-ului (0-2).

Locul din clasament îi oferă fiori reci lui Adrian Mititelu. Patronul oltenilor se gândește la retrogradare. Iată ce a spus despre echipa sa.

„Nici nu am puterea să privesc clasamentul!”

„Același scenariu! Ce facem de 3-4 meciuri, facem și astăzi. Am făcut un meci bun, chiar foarte bun. Din păcate, nu am luat niciun punct. Nu știu, parcă e un blestem. Chiar dacă avem și noi probleme noastre de joc, totuși în majoritatea meciurilor de joc am fost superior. Și astăzi am fost superiori celor de la FCSB. Nu pot să spun că ei au câștigat nemeritat, dar asta e viața.

Nici în cele mai pesimiste gânduri nu mă așteptam ca în această pauză să fim pe penultimul loc, sau pe cât suntem în clasament… Pe 15… este incredibil! Tot cred că este un vis, un coșmar, dar viața m-a învățat că trebuie să te aștepți mereu la ce e mai rău. Sunt tăbăcit, învățat.”, a declarat Adrian Mititelu, după meciul pierdut cu FCSB.