Adrian Mititelu, dezlănțuit după ce fanii Craiovei i-au lăsat coroane funerare în fața casei: „Nu facem ce vor ei!”

Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, a avut surpriza neplăcută de a se trezi cu coroane funebre în fața casei. Suporterii echipei sale s-au manifestat astfel după numirea lui Nicolo Napoli pe banca tehnică.

Patronul oltenilor nu a rezistat și a oferit o primă reacție după episodul macabru. Iată ce a spus Adrian Mititelu.

„Nu facem ce vor ei!”

„Așa e la Craiova! Știu că au vandalizat pereții, dar nu știu de coroana de flori de care spui. Suporterii ce performanțe au dacă spun că noi nu avem performanțe? Ei sunt nemulțumiți că nu putem antrenorul pe care-l vor ei, că nu facem ce vor ei. Ei sunt supărați că de ce jucăm la Târgu Jiu, deși ei au venit la meciul cu Hermannstadt și au înjurat echipa, privând-o de un rezultat pozitiv.

Au venit 3-4.000 de inși. Acum pentru că anticipam o prezență foarte slabă am zis să jucăm la Târgu Jiu să protejez și echipa. La Târgu Jiu oamenii ne încurajează. Ei, când a fost Croitoru, echipa a început să piardă și Croitoru era adulat.

Eu am încercat să pun mai mulți antrenori și n-am reușit să pun ce am dorit eu. Am ales așadar varianta de a-l aduce înapoi pe Nicolo Napoli. Am analizat contextul și am lăsat deoparte orgoliul și afirmațiile pe care el le-a făcut. M-am gândit că el măcar cunoaște lotul”, a declarat Adrian Mititelu, conform celor de la prosport.ro,