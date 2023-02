Adrian Mititelu este convins că meciul cu Sepsi se va rejuca! De ce consideră nulă Comisiei de Disciplină

FC U Craiova 1948 a învins CS Mioveni, cu 2-1, în debutul Etapei a 27-a din Superligă, dar Adrian Mititelu a readus în discuție meciul cu Sepsi.

„Am noutăți din surse federale: decizia este nulă”, susține Adrian Mititelu

Patronul echipei FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, dă asigurări că decizia Comisiei de Disciplină a FRF în ceea ce privește meciul cu Sepsi va fi schimbată la apel. El susține, chiar, că are informații din surse federale.

„Până mâine, când se termină meciul Sepsi – Hermannstadt, noi suntem pe loc de play-off, pentru că cele trei puncte pe care le are Sepsi nu există. E o decizie care nu are nicio acoperire regulamentară.

Eu sunt convins că vom juca meciul cu Sepsi la Sfântu Gheorghe. Nu am spus-o până acum că nu am vrut să-i tulbur pe băieți. Am noutăți din apel și din surse federale.

Regulamentul nu permite întreruperea meciului decât pentru scandări de rasism. Nu există în regulamentul din România să fie întrerupt meciul pentru scandări xenofobe.

Singura sancțiune care e prevăzută în regulament pentru xenofobie e doar amendă și disputarea meciurilor fără spectatori. Repet, în regulamentul din România și de la UEFA nu există să se întrerupă meciul pentru xenofobie!

Mai mult, înainte de a lua decizia finală de a întrerupe meciul, arbitrul trebuia să facă o convocare cu căpitanii echipelor pentru a vedea dacă se poate continua meciul cu scandările din tribune.

Prin urmare, decizia este nulă, pentru că regulamentul nu permite întreruperea meciului decât pentru rasism”, a spus Mititelu, după meciul cu CS Mioveni.