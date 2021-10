Adrian Mititelu Jr. a dezvăluit de ce s-a renunțat la Adrian Mutu. Ce spune despre Marius Șumudică

Antrenorul Adrian Mutu (42 de ani) a demisionat de la U Craiova 1948 după înfrângerea din derby-ul cu CSU Craiova, scor 0-2, iar Adrian Mititelu jr. a vorbit despre această decizie.

„Sunt trist pentru că s-a ajuns la acest moment. Îmi pare rău că ne-am despărțit de Adrian Mutu. A fost un cumul de mai mulți factori negativi, arbitraj, iar în final jocul echipei din ultimele meciuri. Niciodată nu au mai existat gânduri să-l demitem pe Adi Mutu.

Urmează această pauză de două săptămâni și ambele părți au decis să acum este mai bine să ne despărțim. Sunt foarte trist pentru că n-am reușit cu Adrian, dar așa este la Craiova, este o presiune mare. Există o discuție între mine și domnul Șumudică, dar nu este nimic concret în momentul de față.

Ne-am gândit că și noi putem să învingem cealaltă echipă din Craiova, cum a câștigat și Botoșaniul, sau măcar să scoatem un egal. Așa suntem noi aici, suntem mai energici decât oamenii din restul țării. Eu și la 1-0 am sperat că putem reveni. Am plecat mai devreme de la meci pentru că mi s-a părut incredibil cum s-a desfășurat repriza a doua. Am plecat după eliminarea lui Compagno, probabil era frustrat pentru că nu a evoluat cum și-a dorit. Nu are nicio scuză! E prima oară când văd un asemenea gest la Compagno.

Tata are ultima decizie la echipă, mă consult cu el, chiar dacă nu este în libertate. Avem nevoie de un antrenor care să redreseze echipa, asta contează cel mai mult. Este o presiune foarte mare acum la Craiova, un antrenor cu experiență cred că ar putea gestiona mai bine situația. Mutu a fost de acord cu toți jucătorii care au venit, nu și-a dat acordul pentru vreun jucător pe care nu l-a vizionat. Pauza nu este foarte lungă, fiecare zi contează acum. Nu am ce să-i reproșez lui Mutu, este un profesionist desăvârșit. S-a dăruit total, îmi pare rău că nu am reușit împreună! Este un antrenor ghinionist, a avut foarte mult ghinion„, a spus Adrian Mititelu Jr la Digi Sport.

FC U Craiova a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, scor 0-2, de rivala locală CSU Craiova, în etapa a 11-a a Ligii I.

Acest meci a fost al şaptelea consecutiv fără victorie pentru nou-promovată. FC U Craiova ocupă locul 13, cu nouă puncte. Mutu a preluat echipa olteană vara trecută. Anterior, el a mai pregătit echipa FC Voluntari, formaţia de tineret a clubului Al Wahda şi naţionala de tineret a României.