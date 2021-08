Adrian Mititelu Jr. ,,a luat taurul de coarne”: ,,Ei vin 2-3 mii de oameni la stadion și vor să jucăm ca Bayern?”

Adrian Mititelu Jr., a spus lucrurilor pe nume, mai exact de unde se trage degradarea fotbalului din România, care în trecut era în top în Europa.

Omul cu banii din Bănie este de părere că toţi românii se fac vinovaţi pentru nivelul slab în care a ajuns să arate fotbalul din ţara noastră.

Acesta i-a apărat pe cei de la CFR Cluj şi spune că diferenţa de bugent dintre ei şi Steaua Roşie Belgrad a făcut diferenţa în play-off-ul de Europa League.

,,În România este o mare problemă. S-a făcut caz după ce a pierdut CFR-ul cu 4-0 meciul de la Belgrad. Problema nu este la Șumudică sau la CFR Cluj, problema este la toți românii în sine.

Românii au așteptări să jucăm ca echipele din Vest, dar ei vin 2.000 de oameni la meci și media de bilet este și 5 euro. Trebuie să se schimbe ceva în toată mentalitatea românilor, nu numai la Șumudică sau la CFR Cluj, sau la ministrul sportului. Trebuie o schimbare totală ca sportul să crească în România.

Ei vin 2-3 mii de oameni la stadion și vor să jucăm ca Bayern? Păi, Bayern are încasări de 5 milioane de euro la un meci, noi încasăm 30.000 de euro. Și noi vrem să batem Steaua Roșie Belgrad? Păi, Steaua Roșie Belgrad are buget de 30 de milioane de euro, CFR cu 7-8 milioane de euro buget ce să facă? A fost o minune ce a făcut Dan Petrescu, până acum, acolo. Toată lumea are așteptări mari, dar în afară de ultrașii Rapidului și ai noștri, suporterii de rând dispar din ce în ce mai mult.”, a declarat Adrian Mititelu Jr., pentru PRO TV.