Adrian Mititelu Jr., acuzații grave la adresa arbitrajului după meciul cu Universitatea Craiova: „Am asistat la o execuție”

Adrian Mititelu Jr. a avut o reacție după înfrângerea suferită de echipa patronată de el, FCU, în fața rivalei Universitatea Craiova. Mititelu a lansat o serie de acuzații la adresa arbitrajului și nu numai:

„Rog toată suflarea alb-albastră să își dreagă amarul din seara aceasta cu satisfacția că FC Universitatea Craiova 1948 a rămas dreaptă și curată așa cum a fost în toată existența ei de la înființare și până în prezent.

În seara aceasta am jucat împotriva a 12 jucători pe teren așa cum de altfel ne-am obișnuit în acest campionat. Iar ironia sorții face că trebuia să jucăm împotriva a 10 jucători încă din minutul 60. Am asistat la o execuție în direct a arbitrului, pe care l-am contestat federalilor încă de acum două zile, așa cum am procedat și cu arbitrul Coza la meciul cu Farul Constanța, însă fără niciun rezultat.

De ceva vreme s-a format un pol de dezinformare, defăimare și distrugere a acestui club, greu încercat în ultimul deceniu, CSU CRAIOVA, LPF, CCA și DIGI SPORT, cel din urmă fiind factorul media care trebuia să desăvârșească această încrengătură amoroasă, că tot a fost Valentine’s Day, continuă prin toate mijloacele legale sau mai puțin legale să boicoteze ieșirea adevărului la suprafață, iar prin această cale rog toți suporterii acestui club să evite acest canal sportiv care nu are nici cel mai mic gram de respect pentru suferința trăită și munca care s-a depus la acest club”, a transmis Adrian Mititelu Jr. prin intermediul Facebook.