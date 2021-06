Adrian Mititelu Jr., prima reacție după ce Găman a semnat cu CSU: „Tata l-a făcut fotbalist!”

Ajuns la 32 de ani, Valerică Găman a ales să meargă la CSU Craiova, deși a jucat o bună perioadă de timp la marea rivală din oraș, FC U, echipă care l-a lansat pe acesta în fotbalul mare!

Mutarea fostului căpitan al Astrei Giurgiu la echipa lui Mihai Rotaru a venit ca o adevărată lovitură pentru familia Mititelu, mai ales că, potrivit informațiilor, FC U l-ar fi dorit și ea pe jucător în această vară. Plecat cu scandal acum 10 ani de la clubul care l-a lansat în fotbalul profesionist, fundașul a ales să meargă la rivala din Bănie, iar acest lucru a fost imediat „taxat” de Adrian Mititelu Jr.

Actualul patron al „leilor” a dezvăluit cum tatăl său insista pentru ca Valerică Găman să joace din primul minut la echipa sa, deși jucătorul avea doar 19 ani pe vremea aceea. Totodată, Mititelu Jr. i-a urat baftă fotbalistului la noul său club, însă a ținut să le amintească tuturor microbiștilor de evenimentul din anul 2011, când Găman a fugit din cantonamentul Craiovei.

„N-aș vrea să vorbesc prea multe. Într-adevăr, generația ’89 din care face parte și Găman, a fost una de excepție. Cred că dacă nu apăreau acele probleme după venirea domnului Pițurcă în 2010, probabil că mulți ar fi ajuns mari fotbaliști ai României: Gângioveanu, Găman, Firțulescu, Silviu Lung jr, portar de mare clasă. Valerică a ales CSU. Îi urez multă baftă! Când vorbesc despre Găman, singurul moment care-mi vine în cap e momentul din 2011, când a fugit din cantonament. A dat cu piciorul la tot ce a făcut tatăl meu pentru el.

Îmi aduc aminte, în 2008, cum impunea antrenorilor să-l joace pe Găman. Era singura lui dorință: Găman plus 10 jucători. Fiind copil mai greșea, avea 19 ani. Se și vedea imediat, fiind fundaș central. Veneau antrenorii și-i ziceau tatălui meu: «Adi, greșește». O ținea pe a lui: «Găman plus 10 jucători». L-a făcut fotbalist! Evident, a contat și faptul că era talentat, dar tata a avut acest har de a-l forța. Și nu doar în cazul lui: cei menționați plus Bărboianu, Mihai Costea și mulți alții”, a declarat Adrian Mititelu Jr. potrivit GSP.

500.000 de euro este cota de piață a lui Valerică Găman, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Universitatea Craiova, Dinamo, Astra Giurgiu, Karabukspor, FCSB și Al Shabab sunt formațiile pentru care a evoluat fundașul de-a lungul carierei sale.