Adrian Mititelu, mesaj războinic: „Vrem să ne batem pentru câștigarea play-out-ului!”

FCU Craiova este tot mai departe de accedere în play-off după ultimele rezultate. Adrian Mititelu a anunțat noul plan al echipei sale.

Mai exact, patronul oltenilor își dorește acum ca echipa sa să câștige play-out-ul. Iată cum a comentat situația trupei din Bănie.

„Vrem să ne batem pentru câștigarea play-out-ului!”

„Puțin probabil să intrăm în play-off, nu cred. Orice e posibil, dar puțin probabil. Noi trebuie să strângem rândurile, să depășim momentul. Când îți merge rău, toată lumea îți vede sfârșitul, dar eu sunt convins că vom avea o vară frumoasă și vom obține măcar o mențiune.

Vrem să ne batem pentru câștigarea play-out-ului, dar va fi greu pentru că și acolo vor rămâne cel puțin 2-3 echipe foarte bune. Poate reușim să ne lum revanșa contra lui CFR Cluj în Cupa României, dacă trecem de FC Voluntari.

Obiectivul e în Cupa României cât mai mult. Trebuie să trecem de Voluntari. Dacă jucătorii de bază sunt apți și prindem o zi bună, putem să batem pe oricine.

Am fost în vestiar. Am avut o discuție închisă în legătură cu cauzele acestui meci dezastruos. Am ascultat opiniile antrenorului și jucătorilor. Și ei sunt conștienți că au prins o zi foarte slabă, nu își explică de ce.

Unii spun că au fost obosiți din minutul 10, alții spun că nu au putut să dea randament, nu știu de ce. CFR a fost foarte proaspătă azi, Mutu a știut să ne contracareze. Ce vreau să știe suporterii e că nu este niciun capăt de țară. Cu siguranță vom prinde anul viitor play-off-ul și vom fi și mai buni”, a spus Adrian Mititelu, după înfrângerea categorică cu CFR Cluj (1-3).