Adrian Mititelu, savuros după victoria contra celor de la CSU: „Nu am jucat cu Universitatea Craiova! Ei nici nu se numesc așa!”

FCU Craiova a învins-o pe CSU Craiova (2-0) în derby-ul Băniei. Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU, a vorbit după succesul echipei sale.

Mai exact, Mititelu consideră că echipa sa nu a jucat împotriva Universității Craiova, ci împotriva unui club care poartă ilegal acest nume. Iată ce a spus patronul lui FCU.

„Nu am jucat cu Universitatea Craiova! Ei nici nu se numesc așa!”

„Echipa lor nu se numește Universitatea Craiova. Se numește Club Sportiv Universitatea 1948. Eu sunt foarte frustrat și mă doare sufletul când spui că eu am jucat cu Universitatea Craiova când eu mi-am dat viața pentru Universitatea Craiova.

Hai să folosim exprimarea «cealaltă echipă din Craiova», pentru că așa e cel mai echilibrat. E o situație ingrată și explozivă. Eu mi-am petrecut ultimii 20 de ani luptând pentru cauza asta. Nu, frate, eu nu am jucat cu Universitatea Craiova. Eu am jucat cu o echipă care în mod fraudulos și abuziv și din cauza unor complicități ale autorităților statului român joacă sub această titulatură. Ei nici nu se numesc așa.

În buletin se numesc U Craiova 1948 Club Sportiv. Ăsta e numele oficial. Și au un acord de la Clubul Sporitv al lui Badea să folosească în competiție această denumire, dar acest acord e ilegal și imoral”, a declarat Mititelu, potrivit GSP.