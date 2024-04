Adrian Mititelu spune că i-ar da echipa fiului său, dar îi e frică să nu „facă vreo manevră cu Rotaru”

Adrian Mititelu i-a răspuns fiului, Adrian Mititelu junior, care l-a acuzat după eliminarea echipei din Cupă că a pus în practică un „management foarte slab”, solicitând ca „toată lumea să plece”.

„Este rezultatul unui management foarte slab! Toți cei de la această echipă… Absolut toată lumea, de la acționari până la ultimul om de pe banca de rezerve, trebuie să plece de la echipa asta! Vinovați sub absolut toți, cu finanțatorul în frunte! Ăsta e adevărul”, a tunat juniorul Mititelu.

Adrian Mititelu a spus că „Adiță e un copil teribilist care contestă anumiți jucători care joacă”. Acesta a mai spus și că i-ar da echipa fiului său, însă are o teamă.

„Uite, acum fac ședință să plecăm toți, merg doar pe la Dubai, mă plimb. De ce îmi trebuie bătaie de cap și stres? Am făcut-o din ambiție și orgoliu, dar dacă vezi că ești subminat de unii care se trezesc la 12 ce să faci? Am 45 de ani de muncă, am luat-o de jos, iar unii care se trezesc la 12 numai cu lucruri frumoase lângă ei vin și te ceartă.

Bine, mă, vino aici, condu tu, ia tu Cupa și campionatul! Să vină! Gata, mă retrag, vă dau cuvântul! El asta vrea, de fapt, să conducă el. Gata, îi dau puterea să conducă el. Dar măcar să vină, nu să stea la București, să-i pună pe Blondu’ (n.r. – Gabi, fostul șef al galeriei) și pe Robert Săceanu.

Să stea ca mine în Craiova de dimineața până seara, nu să stea la București prin Herăstrău și să conducă echipa de acolo. Barem eu fac echipa de la Craiova, nu din Herăstrău.

Declarațiile lui sunt nesăbuite! Pentru mine e foarte ușor să renunț, dar le facem pe plac la dușmani, tuturor care se bucură de momentele astea.

Am rămas paf față de declarațiile fiului meu, care într-un fel sau altul îmi cere plecarea. Eu acum plec, și am ce să fac, dar nu vreau ca peste două luni să se închidă echipa, sau să facă el vreo manevră cu Rotaru, vreo altă chestie”, a spus, printre altele, Adrian Mititelu.