Adrian Mutu a anticipat problemele lui Dennis Man de la Parma: „L-am sunat și i-am spus să fie atent!”

Fostul fotbalist al celor de la FCSB nu traversează o perioadă prea bună la echipa de club, iar românul a devenit o rezervă de lux la formația de pe Ennio Tardini!

Dennis Man este departe în momentul de față de așteptările patronului Kyle Krause, iar randamentul dat în acest sezon l-a făcut pe fostul antrenor al „cruciaților” să îl folosească doar 9 minute în ultimele patru dueluri pe tricolorul în vârstă de 23 de ani. Acum, Man speră ca odată cu venirea lui Ianchini să își recapete încrederea în sine și să devină un om de bază în angrenajul celor de la Parma.

Unul dintre tehnicienii care au lucrat cu fosta „perlă” a lui Gigi Becali este Adrian Mutu, pe vremea în care acesta din urmă pregătea naționala de tineret a României. „Briliantul” a dezvăluit că a ținut legătura cu Man după transferul în Italia și chiar l-a sfătuit pe acesta să evite orice conflict cu Enzo Maresca, deoarece va avea de suferit.

„Eu am ținut legătura cu Dennis. Am vorbit cu el în urmă cu câteva luni, simțeam că o să intre în starea asta, l-am sunat și i-am spus să fie atent pentru că dacă el se supără pe antrenor nu o să facă decât să îi explodeze în față și nu o să îl ajute.

Mi s-a întâmplat și mie în Italia, la Verona, am dat acolo de un antrenor mai bătrân care avea alte idei, iar eu nu vedeam lucrurile ca el și mă supăram. Era în defavoarea mea pentru că nu reușeam să am performanțe, am stat pe banca de rezerve. După câteva luni mi-am dat seama și mi-am revenit. La început joci din elan, după revine reculul, iar după începi să joci. În Italia e concurență mare și el trebuie să fie pregătit pentru asta”, a spus Adi Mutu pentru ProSport.