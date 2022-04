Adrian Mutu a dezvăluit tactica meciului cu Sepsi: „Știam că se va întâmpla asta”

FC Rapid a învins Sepsi Sf. Gheorghe cu 1-0 în cel mai interesant meci al etapei a 6-a din play-out-ul Ligii 1. A fost cel mai dificil meci pentru giuleșteni de când Adrian Mutu a ajuns pe banca tehnică. Antrenorul a dezvăluit care a fos strategia pentru meci.

„Știam că Sepsi nu va avea benzină în repriza a doua”, a declarat Adrian Mutu

Sepsi s-a aflat la al treilea meci în ultima săptămână, după cele de pe teren propriu cu UTA, în etapa a 5-a (1-0) și Universitatea Craiova, în prima manșă a semifinalelor Cupei României (2-1).

Ca urmare, Adrian Mutu le-a cerut elevilor lui să-i alerge pe adversari în prima repriză, păentriu a-i obosi, fiind evident că după pauză nu vor rezista.

„Zece e numărul meu preferat. A fost un meci dificil, știam că o să avem o primă repriză dificilă, de aceea nici nu ne-am descoperit. Știam că ei vor avea benzină 45 de minute și a doua repriză vor cădea. Am fost foarte precauți, intenționat am făcut lucrul ăsta.

A fost un gol foarte frumos, o execuție de fotbalist, dar toată echipa merită aplauze pentru tot efortul pe care l-au depus, că au respectat sarcinile, că și-au ținut în frâu anumite idei și au mers pe ceea ce am vorbit.

Am greșit foarte multe pase în prima repriză, dar ideea era să-i pasăm cât mai mult, să alerge. A fost interesant și faptul că am schimbat sistemul, am jucat cu 5 fundași și i-am surprins.

Mai sunt trei meciuri, trebuie să fim atenți. La baraj vom prinde una dintre echipele puternice și va fi un meci greu. Continuăm să fim serioși și să ne gândim că obiectivul este încă departe”, a declarat Adrian Mutu.

Rareș Ilie se gândește la barajul pentru Conference League

Atacantul Rareș Ilie a dezvăluit ce i-a transmis Adrian Mutu la finalul jocului și a declarat că, cel puțin pentru moment, nu se gândește la un transfer în străinătate.

„Suntem fericiți, știam că o să avem o partidă grea, ne-am pregătit toată săptămâna. E mai mult de instinct acolo pentru că nu ai prea mult timp de gândire.

Mister mi-a spus că am dat cum dădea el pe vremuri. Suntem pe locul 1, mergem la victorie în fiecare meci și vrem să câștigăm și barajul.

Nu m-au preocupat aspectele legate de un eventual transfer. La finalul campionatului mă voi sfătui cu persoanele apropiate. Am legat victorie după victorie și ne gândim la următoarele meciuri, apoi la baraj.

Ne încurajează tot timpul, domnul antrenor și-a făcut treaba și echipa a câștigat”, a declarat Rareș Ilie.