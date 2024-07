Adrian Mutu, despre perioada în care a fost la CFR Cluj: „Nu mi-a spus adevărul”

Adrian Mutu a susținut că în perioada petrecută la CFR Cluj a întâmpinat mai multe probleme neașteptate la echipă, care nu îi puteau permite să obțină performanțe pe banca acestei formații.

De asemenea, ”Briliantul” i-a reproșat lui Ioan Varga (cu care este prieten apropiat), faptul că nu i-a vorbit despre aceste probleme, înainte de a-și pune semnătura pe contract.

”Mă crezi că n-am știut? Pot să fie anumite probleme la orice echipă, dar nu mă așteptam la ceea ce am găsit acolo. Aveam o relație bună cu Neluțu Varga. Iar eu nu știam, îți spun sincer că nu știam.

Nu mi-a spus adevărul și nu regret că am fost la CFR. Și a fost ok și m-am descurcat bine, dar eu nu am condițiile necesare pentru a face performanță”, a spus Mutu, la iamsport.

Pe banca lui CFR Cluj, Adi Mutu a adunat 11 prezențe și a înregistrat 5 victorii, 3 remize și 3 înfrângeri.