Adrian Mutu, devastat după ce FCU Craiova a câștigat în Giulești: „E un duș rece pentru noi!”

Rapid a suferit prima înfrângere a anului și de asemenea prima înfrângere acasă din acest sezon. Trupa lui Adi Mutu a fost învinsă de FCU Craiova (1-2).

La finalul partidei, Mutu a oferit o primă reacție. Iată ce a spus antrenorul român.

„E un duș rece pentru noi!”

„A fost un meci dificil, a fost o seară ciudată. Am început prost meciul, am primit gol foarte repede, în secunda 45. Asta ne-a turnat plumb în picioare și ne-a luat minute bune să ne revenim. Am încercat să egalăm, am atacat, dar din păcate nu ne-a ieșit.

Nu a fost seara noastră, unii jucători n-au fost într-o seară bună și lucrul acesta s-a văzut. Când primesti gol în secunda 45 se schimbă meciul din punct de vedere mental, mai ales când ai temerea asta în fața Craiovei. Poate aveam o șansă dacă reușeam să înscriem mai devreme în repriza secundă.

Meciul a fost diferit pentru că ne-au dat gol foarte repede și a intervenit teama de a nu greși, teama de nu a fi învinși în fața suporterilor noștri care aveau pretenția să câștigăm acest meci. Cred că și FCU Craiova se motivează în plus când joacă cu Rapid, sunt mai mulți factori.

E un duș rece pentru noi, mergem înainte. Eram neînvinși de 3 luni, din păcate azi am suferit o înfrângere care doare, trebuie să uităm această seară cât mai repede”, a declarat Adrian Mutu, după eșecul cu FCU Craiova.