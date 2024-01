Adrian Mutu dezvăluie ce obiective are la CFR Cluj: ”Avem o singură șansă”

Adrian Mutu este noul antrenor al echipei CFR Cluj, după ce ardelenii au anunțat oficial, miercuri, despărțirea de Andrea Mandorlini.

Mutu a semnat un contrat pentru următorul an și jumătate, cu opțiunea de prelungire pentru încă un sezon.

Tehnicianul a declarat că obiectivul său este să câștige campionatul și să joace în grupele unei competiții europene.

”Vin cu gânduri mărețe. E o onoare să fiu la o echipă așa de titrată cum e CFR. Sper să facem lucruri bune. E foarte bine să revin în România.

Campionatul nostru a crescut în ultimii ani și faptul că sunt la CFR mă responsabilizează pentru că nu avem prea multe șanse. Avem doar una și aceea de a câștiga. Nu am alt obiectiv decât acela de a mă lupta pentru titlu și grupele europene.

Alte obiective la acest club nu există de mulți ani. Ca orice antrenor mi-aș dori un fotbal spectaculos, pe placul publicului. Sper să câștigăm multe meciuri. Acesta este obiectivul meu principal.

Îi cunosc și știu ce fel de oameni sunt. Cu Deac și Băldgrădean am jucat la echipa națională. Sunt băieți care știu ce înseamnă performanța, care au câștigat trofee, au jucat la echipe mari în afară. Trebuie să avem acest spirit de învingători, care este la CFR de mult timp.

De câte ori am fost la Cluj m-am simțit bine. Nu doar când zic că am venit să vizitez orașul. Meciul meu de retragere a fost la Cluj. Mereu am avut o relație bună cu suporterii de la Cluj. Sper să vină câți mai mulți la stadion.

Le promit că o să muncesc mai mult decât 100%. Suntem obligați să câștigăm meciul cu Voluntari pentru a ne menține în lupta pentru titlu sau între primele două locuri.”, a declarat Adrian Mutu, după numirea pe banca lui CFR Cluj.