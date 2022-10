Adrian Mutu, după ce a fost învins de Chindia: Ne-a lipsit atitudinea!

Chindia Târgovişte a obţinut luni prima victorie din actualul sezon, scor 2-1, cu formaţia Rapid Bucureşti, într-un meci contând pentru etapa a 12-a din Superligă.

Daniel Popa a deschis scorul în minutul 15 pentru Chindia.

În repriza secundă, Neguț a marcat pentru 2-0.

Sefer a redus din diferență în minutul 59, dar scorul a rămas neschimbat. La finalul meciului, Adrian Mutu a oferit mai multe declarații.

”Suntem supăraţi că am pierdut un meci într-o manieră care nu e ok! Am intrat foarte relaxaţi pe teren şi ne-a lipsit atitudinea. Astăzi nu a fost ziua noastră. Am făcut schimbări mai rapide pentru că am încercat să fac un şoc la echipă, să marcăm goluri.

Echipa adevrsă joacă aşa cum îşi propune pentru a obţine un rezultat. Noi suntem pe locul pe care suntem şi trebuie să venim cu ceva care să dovedească valoare pe care o avem şi să ne aducă victoria şi în astfel de meciuri. Relaxarea cu care am intrat nu este ok, iar atunci când întâlneşti echipe care au atitudine se întâmplă aşa ceva”, a declarat Adrian Mutu.