VIDEO | Adrian Mutu, după înfrângerea de la Mioveni: „Am dominat în totalitate jocul. Am și marcat…”

CS Mioveni a învins-o pe FC U Craiova 1948, scor 1-0, pe teren propriu, într-un meci disputat luni, în etapa a șasea a Ligii I.

La finalul meciului, Adrian Mutu a declarat că echipa olteană merita cel puțin un egal și a criticat arbitrajul.

„Cred că am dominat în totalitate jocul. Câteodată fotbalul e nedrept, iar eu cred că în seara asta nu meritam să pierdem. Ne-am făcut jocul, ei s-au apărat cu 5, 6, 7 fundași, câți aveau. Am și marcat… Am văzut în timpul meciului ce s-a întâmplat la acea fază. Vă las să vedeți câte greșeli au făcut arbitrii în defavoarea noastră.

Lipsa de eficacitate s-a văzut la ultimul șut. Ajungem în fața porții, deci producem fotbal, atacanții trebuie să fie mai atenți însă. Fotbalul se joacă pe goluri. Eu sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor. În afară de lovitura lor de cap din repriza a doua, ei n-au avut nicio ocazie.

Putem să jucăm mai bine, dar eu cred că acest noroc care ne lipsește acum o să se întoarcă și o să avem și noi mai mult noroc. Nu mă recunosc învins, dacă vorbim de joc”, a declarat Mutu.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Buziuc, din penalty, în minutul 12. În minutul 62, U Craiova 1948 a marcat Hugo Vieira, dar golul nu a fost validat, pe motiv de ofsaid. În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Alexandru Pelici a urcat pe locul 7, cu 9 puncte, în timp ce formația olteană e pe 9, cu 7 puncte.