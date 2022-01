Adrian Mutu își pregătește serios terenul! Cornel Dinu, dorit în staff-ul său: „Sunt discuții”

Ladislau Boloni a reprezentat principala opțiune a celor de la Casa Fotbalului în ultimele săptămâni, însă discuțiile dintre cele două părți sunt foarte aproape să se încheie în următoarele ore!

Telenovela numirii noului selecționer este departe de a se încheia, astfel că a avut parte de mai multe răsturnări de situație de-a lungul ultimelor săptămâni. Deși s-a zvonit la un moment dat că Boloni va fi alesul celor de la FRF, negocierile dintre antrenor și federali nu au mai evoluat, iar „Loți” ar fi decis să refuze propunerea lui Răzvan Burleanu.

Acum, Adrian Mutu a revenit în joc, iar șansele numirii „Briliantului” au crescut semnificativ după ultimele evenimente. „Il Fenomeno” a început deja să se ocupe de staff-ul pe care ar urma să îl aibă la naționala României și l-a contactat pe Cornel Dinu, pe care îl dorește consilier. „Procurorul” a confirmat discuțiile, însă a dat de înțeles că nu și-ar dori să lucreze sub nicio formă cu cei din actuala conducere a FRF.

„Nu știu dacă e vorba de consilier sau despre o consiliere. Sunt niște discuții, probabil, care au loc pe la FRF, pe la Mutu. Eu am în continuare o amiciție incontestabilă cu Mutu. Am avut o discuție cu el din acest punct de vedere, că s-ar putea să preia naționala și ar vrea să se întâlnească cu mine. I-am spus că orice sfat i-l ofer cu plăcere. Din ce funcție, nu am discutat. Mă vedeți pe mine într-o funcție oficială cu impostorii ăștia de la Federație? Ah, dacă Adi mă întreabă ce părere am, sfatul meu i-l voi da cu cea mai mare plăcere”, a dezvăluit Cornel Dinu, conform digisport.ro.