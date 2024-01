Adrian Mutu, la FCSB? Antrenorul a răspuns fără să ezite: ”Gigi Becali stă să antreneze toată ziua?”

Adrian Mutu a rezistat la Neftci Baku doar cinci luni, de la jumătatea lunii iulie până pe 24 decembrie.

Mutu este liber de contract și nu ar spune nu unei reveniri în fotbalul românesc.

Recent, Antrenorul a oferit mai multe declarații și chiar a recunoscut că ar fi tentat să o antreneze pe CFR.

Mai multe decât atât, el a fost întrebat și dacă ar putea colabăra cu Gigi Becali la FCSB.

Fostul mare internațional susține că în condițiile actuale, nu ar putea antrena echipa latifundiarului din Pipera.

”Nu, nu aș putea. În condițiile acelea, nu. Nu conduce el direct echipa. El alege jucătorii și schimbările. În ziua meciului, un antrenor nu mai antrenează. Îi antrenezi cum vrei tu și el le spune că îi alege. De asta spun că nu aș putea.

Își permite să facă și treaba asta pentru că sunt banii lui. Are curajul să se afișeze. Nu am lucrat niciodată. Nu am auzit nimic de la CFR.

Nu vreau să mă adresez lui. Nu aș sta în ceva de genul acesta. Nici nu vreau să îi judec. Mă simt inutil acolo. Nu vreau să stau acolo pentru că sunt inutil. Credeți voi că Gigi Becali stă să antreneze toată ziua?”, a declarat Adrian Mutu, la Fotbal Club, de la Digi Sport.