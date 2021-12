Adrian Mutu, potrivit pentru postul de selecționer: „Merg pe mâna lui. A demonstrat că are ochi!”

Posibilitatea ca Mutu să devină selecționerul României a fost primită cu scepticism de către oamenii din fotbalul românesc, care consideră că „Briliantul” nu are experiența necesară pentru a putea îndeplini acest rol!

Despre Adrian Mutu s-a zvonit zilele trecute că este din ce în ce mai aproape de a ajunge la o înțelegere cu Răzvan Burleanu, asta după ce șefii de la Casa Fotbalului au fost refuzați, rând pe rând, de către Gică Hagi și Răzvan Lucescu. Cu toate acestea, „Il Fenomeno” reprezintă doar o variantă de rezervă pentru FRF, în cazul în care și Dan Petrescu va declina propunerea de a deveni selecționer.

În ciuda contestatarilor din ultima vreme, Vivi Răchită a mărturisit că merge pe mâna lui Mutu și este de părere că acesta reprezintă o variantă bună pentru FRF în momentul de față. Răchită a ținut să laude calitățile de antrenor ale fostului mare atacant și a dat exemplu perioada petrecută de acesta la echipa națională de tineret.

„Eu merg pe Adi Mutu. A avut antrenori de top, a demonstrat la echipa națională de tineret că se pricepe, că are ochi. Eu i-aș da echipa lui Mutu. Nu avem ce pierde, a fost un jucător imens și ne-ar scoate din acest dolce far niente de la echipa națională”, a spus Răchită, potrivit Playsport.