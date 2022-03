Adrian Mutu, pregătit să pupe steagul Rapidului şi să înveţe imnul: „Dacă ai vedea-o pe Sharon Stone ai săruta-o?”

Adrian Mutu a susținut prima conferinţă de presă din postura de antrenor al Rapidului. Tehnicianul a declarat că dacă trebuie va învăţa imnul şi va săruta steagul clubului giuleștean.

„Cred că am experienţă acumulată ca jucător şi pot să gestionez relaţiile cu suporterii, chiar dacă sunt cei ai Rapidului care sunt, ca să spun aşa, foarte fierbinţi şi pasionali. Dacă trebuie să învăţ imnul Rapidului, îl voi învăţa. Eu nu cer să mi se strige numele. Vom vedea dacă voi merita acest lucru. Dar pe mine mă interesează doar un singur lucru, să câştig. În rest, nu vreau să intru în aceste lucruri. Încet-încet, prin munca mea sper să câştig simpatia suporterilor şi recunoştinţa.

Nu le cer nimic, nu am jucat la Rapid, la Dinamo am jucat doar un an… cred că mai mult sunt de la Fiorentina, pentru că am jucat cinci ani acolo. Eu cred că am fost un jucător exponenţial al echipei naţionale, eu sunt un jucător şi un antrenor al românilor, în general. Nu mă identific cu nicio echipă. Şi nici nu ar trebui, pentru că eu vreau să antrenez şi acum am această posibilitate la Rapid. Eu nu puteam să îmi imaginez când eram jucător că voi fi antrenor la Rapid şi că trebuie să iau altă decizie.

Pasiunea pentru Rapid e foarte frumoasă, acest spirit este fantastic, dar când îl duci la extrem nu este bine. Adică nu trebuie judecaţi oamenii pentru alegerile pe care le-au făcut în trecut. Respect Rapidul, voi da tot ce am mai bun din mine. Nu cer nimănui nimic, sper să îmi câştig recunoştinţa prin rezultate”, a spus Mutu.

„Sunt foarte bucuros că sunt aici, simt o mare responsabilitate pe umerii mei, pentru că ştiu ce înseamnă Rapid şi sunt familiarizat cu istoria clubului. Voi da 100% pentru Rapid şi voi încerca să pun umărul la redresarea echipei, pentru că în ultimul timp a avut un parcurs nu aşa cum îşi doreau suporterii. Vreau să terminăm sezonul regulat cu o victorie şi să începem play-out-ul şi să ne construim şi sezonul următor. Eu sunt antrenor profesionist şi nu cred că un criteriu pentru a conduce o echipă este să fii suporterul acelei echipe.

În cazul acesta să fiu rapidist adevărat ca să antrenez Rapidul. Rapid are un spirit puternic şi unic în România. Cel mai important este să îţi faci treaba bine şi să ai rezultate, pentru că de aia eşti angajat. Atunci când patronul şi preşedintele m-au ales au avut nişte criterii, ei ştiau… aşa că important e să avem rezultate şi să ducem Rapidul acolo unde îi era locul. Am fost la meciul cu Craiova pentru că atunci când se oferă posibilitatea de a prelua o echipă e normal să încerci să vezi şi o partidă pe viu. Dar eu am stat în lojă cu oficialii de la FCU Craiova, nu cu cei de la Rapid, pentru că nu era nimic decis atunci. Nu cred că am arătat lipsă de respect faţă de Miţă Iosif, nu cred că am pus presiune, pentru că el nu ştia că vin. Eu consider că m-am comportat fair play mereu cu colegii antrenori”, a adăugat el.

Mutu spune că experienţa de la Rapid îi va fi utilă în cariera de antrenor. „Normal, aici e o presiune foarte mare. Pare o situaţie dificilă, dar când te apuci de antrenorat mai bine ai parte de aceste situaţii decât la un club plat şi să nu simţi nimic. Această presiune te obligă să stai concentrat şi responsabil. Pentru că se ştie că la Rapid nu ai voie să faci paşi greşiţi. Aşa că presiunea din partea suporterilor pe care o voi simţi în fiecare zi va fi bună pentru mine. Sunt la un club care mie, pe viitor, îmi va servi mult această experienţă”, a explicat tehnicianul.

Mutu a vorbit și despre posibilitatea de a săruta steagul Rapidului.

„Nu am niciun fel de problemă. Dar sunt nişte întrebări… pe cuvânt dacă am văzut în viaţa mea aşa ceva. Sunteţi incredibili. Dacă ai vedea-o pe Sharon Stone ai săruta-o? Sunt nişte întrebări care nu au sens. Sunt la Rapid şi bineînţeles că reprezint acest club. Dacă cineva îmi spune să pup steagul Rapidului, atunci îl pup fără niciun fel de problemă, pentru că în momentul de faţă eu reprezint Rapidul.

Nu sunt un pupincurist, nu o fac pentru a mă pune bine cu suporterii. Cine mă cunoaşte ştie că nu sunt genul care să se dea bine cu fanii. Dar dacă mi se cere, voi pupa steagul, pentru că reprezint Rapidul. Am mai spus, eu sunt al României, iar în momentul ăsta reprezint Rapidul. Eu nu cer dinainte nimic, vreau să demonstrez. Nu mă contestă nimeni pe mine, eu am vorbit cu şefii galeriei şi nu au niciun fel de problemă”.

Noul antrenor promite un joc ofensiv, dar menţionează că în acest moment primordial este moralul jucătorilor după perioada fără victorii pe care o traversează. „Am făcut ieri un antrenament, cred că avem un grup cu care putem face lucruri bune. Am în echipă şi băieţi cu mare experienţă, foşti colegi şi cred că putem face lucruri frumoase.

O să încerc să transmit câteva idei echipei, să încercăm să schimbăm ceva cu scopul de a obţine un rezultat pozitiv sâmbătă. Îmi place să practic un joc ofensiv, nu ştiu cât e posibil să fac asta până la primul meci, pentru că mai mult cred că e de lucrat la moralul jucătorilor, care sunt dezamăgiţi după acest recul, pentru că de câteva meciuri nu reuşesc să câştige, aşa că e o problemă la nivel mental”, a subliniat tehnicianul.