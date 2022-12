Adrian Mutu, resemnat după meciul cu FC Argeș: „Ne mulțumim cu un egal!” – Ce a spus antrenorul giuleștenilor!

Rapid a plecat doar cu un singur punct din deplasarea cu FC Argeș (1-1). Adrian Mutu, tehnicianul giuleștenilor, a oferit o primă reacție după partida din Trivale.

Mai exact, Mutu a declarat că egalul contra celor de la Argeș este unul echitabil, deoarece nu a putut conta pe un lot 100% apt. Iată ce a spus antrenorul bucureștenilor.

„Ne mulțumim cu un egal!”

„A fost un meci, per total, echilibrat. Cred că fiecare echipă a avut câte o repriză de partea sa. Prima a fost a noastră și puteam majora scorul. Din păcate n-am reușit să facem acest lucru. Cât am fost proaspeți, am reușit să ținem piept într-un mod liniștit. După aceea, ținând cont de situația în care ne aflăm, cu 5 jucători de la academie pe bancă, ne mulțumim cu un egal.

E clar, Belu are 30 de minute tot campionatul, plus meciul de astăzi. Vojtus are 45 de minute tot campionatul, plus meciul de astăzi. O soluție de pe bancă ar fi fost Ciobanu, restul sunt copii fără experiență pentru meciuri ca acesta.

Nu căutăm scuze, mergem înainte și ne dorim să recuperăm cât mai mulți jucători. Până la meciul cu U Cluj mai sunt două zile, e greu. (N.r. – Despre turneul cu Dortmund și Fiorentina) Nu regret, era un turneu organizat dinainte de a ști situația asta. Vreo 3 jucători s-au accidentat în meciul de pregătire de la Brașov.

Importante sunt punctele pe care le obținem. Bineînțeles că mi-aș dori să nu primim gol, așa cum am făcut-o în prima parte a campionatului. Azi am fost egalați, puteam majora scorul în prima repriză și n-am făcut-o. Asta ține de noi și trebuie să îmbunătățim acest lucru. Dar când n-ai soluții ca să aduci prospețime, e greu să schimbi ceva. Probabil dacă aș fi avut schimbări pentru pozițiile din față, ar fi fost altfel.

Încercăm să obținem maximum din toate meciurile, ăsta e obiectivul nostru. Suntem pe locul 3, să nu uităm asta. Rapid e o echipă mare și își dorește victorie în fiecare meci. Nu putem mulțumi pe toată lumea, vom încerca pe viitor să scoatem maximum din toate jocurile”, a declarat Adi Mutu, potrivit digisport.ro.