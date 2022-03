Adrian Mutu, serios după victoria echipei sale: „Sunt un antrenor care nu critică greșelile, se mai întâmplă, e fotbal.”

Rapid a învins Dinamo cu scorul de 3-1 și a debutat astfel perfect în play-out. Elevii lui Mutu au fost motivați, însă au existat câteva aspecte pe care tehnicianul Rapidului a ținut să le evidențieze după meci.

Această victorie în fața lui Dinamo a fost prima după 14 ani de așteptare pentru Rapid. Ironia sorții face ca antrenorul Rapidului să fie chiar un fost jucător de la Dinamo.

Adrian Mutu, încântat de victoria elevilor săi

Adrian Mutu a debutat perfect în primele două meciuri pe banca celor de la Rapid (o victorie cu Clinceni și una cu Dinamo). În urma rezultatului, Rapid a urcat pe locul 2 în clasamentul play-out-ului, la egalitate de puncte cu liderul UTA, dar și cu cei de la Sepsi și FC Botoșani.

Fostul număr 10 al naționalei a vorbit la finalul meciului despre victoria obținută, dar și despre golul frumos înscris din lovitură liberă de Bălan:

„Sentiment de mulțumire, dar și teama aia, știm că scorul e unul periculos, am primit un gol prostesc pentru noi, la ce experiență am pe linia de fund. Băieții știu, sper să nu se mai repete. Cred că a fost o primă repriză în care am jucat bine, am avut un meci bun, nu am suferit prea mult, am condus meciul, am știut să gestionăm situațiile și am adus prima victorie după 14 ani în derby.

Îl știu din 2018 pe Bălan, l-am antrenat și la Voluntari și atunci îi spuneam: ‘bă, poate dai și tu un gol’. A venit într-un moment bun, s-a pus în slujba echipei, la gol am văzut-o din lateral, cu sigurnță a lovit mingea foarte bine.

Sunt un antrenor care nu critică greșelile, se mai întâmplă, e fotbal, pe mine mă interesează cel mai mult reacția de după. Vorbesc cu toți, încerc să le spun că timingul lor, când se remarcă, e foarte important, de aceea și Ioniță a reușit să marcheze.

Eu sunt mulțumit de jocul echipei și de atitudinea băieților, îi felicit, dar rămâne un joc pentru mine, cu toate că a fost împotriva lui Dinamo, dar de mâine îl voi uita și o vom lua de la capăt”, a declarat Adrian Mutu la finalul partidei de la Mioveni.

Mutu, gânduri pozitive despre salvarea celor de la Dinamo

Întrebat despre Dinamo și prestația din această seară, tehnicianul Rapidului consideră că duelul a fost câștigat de tabăra sa încă de la nivel mental:

„O văd capabilă să se salveze, pentru Dinamo fiecare meci e capital, cred că în această seară am fost mai pregătiți mental decât ei și am fost în această stare. Le-am zis să se bucure de victorie și să se concentreze de mâine pe următorul meci, nu trebuie să facem prea mare sărbătoare din victorie, trebuie să avem continuitate. S-a văzut de la început că am fost pregătiți mental, am intrat deciși pe teren”, a mai adăugat Adrian Mutu în final.