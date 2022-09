Adrian Mutu și-a criticat elevii după calificarea în grupele Cupei României. Cum caracterizează noul format

Rapid a trecut fără emoții de CS Afumați (Liga 3), cu 3-0, și s-a calificat în grupele Cupei României.

Adrian Mutu și-ar fi dorit ca Rapid să marcheze și în repriza a doua

Meciul s-a jucat pe Stadionul Rapid-Giulești, dar echipa antrenată de Adrian Mutu a avut statut de oaspete. La final, tehnicianul a avut mici reproșuri la adresa elevilor lui.

„Un meci ușor, pe undeva trebuia să se vadă diferența, dar e bine că ne-am calificat. În general, sunt mulțumit, dar aș fi vrut să fim mai concreți în repriza a doua, am avut foarte multe ocazii.

A intrat bine Emmers și cu Mioveni, în campionat, e în creștere, ne bucurăm că avem și alte opțiuni la mijloc, pentru că unii băieți au jucat mai puțin și mă bucur că ne-am calificat fără emoții. L-am schimbat tactic, și-a făcut datoria, campionatul e lung și avem nevoie de el”, a spus Adrian Mutu.

Adrian Mutu consideră că noul format al Cupei României este interesant

Mutu s-a referit și la noul format al Cupei României. celor 16 echipe care trec de play-off (fază care a înlocuit 16-imile) li se alătură primele 8 din Liga 1 la finalul sezonului trecut.

Cele 24 de echipe vor fi împărțite în 4 grupe a câte 6 formații: câte două din Urna 1, care vor fi capi de serie (primele 8 echipe din Liga 1), Urna 2 (următoarele 8 echipe în funcție de clasament) și Urna 3 (ultimele 8 echipe în funcție de clasament).

Toate echipele vor juca un meci cu o echipă din Urna 1, o echipă din Urna 2 și o echipă din Urna 3, la nivelul fiecărei grupe. Primele două se vor califica în faza următoare.

În sferturi (manșă unică) au loc meciurile: Locul 1 Grupa A (1A) – 2B, 1C – 2D, 1D – 2C și 1B – 2A. În semifinale, care se joacă tot în manșă unică, se întâlnesc învingătoarea din primelel două sferturi de finală, respectiv, din ultimele două.

„E interesant acest nou format, e frumos, pe undeva îmi place. Nu compar cu ce s-a întâmplat anul trecut, e importantă Cupa României, e un obiectiv pentru noi, deci trebuie tratată ca atare.

A fost bine că am avut acest meci cu o echipă din Liga 3, nu se compară cu meciurile din Liga 1. Va fi foarte greu cu Chindia, am văzut cum au jucat cu CSA, s-au schimbat încet-încet, au și o zi liberă în plus să lucreze”, a mai spus el.

„Tinând cont de Rapid, suntem mulțumiți”, a declarat antrenorul lui CS Afumați

De parte ceaalaltă, tehnicianul Vasile Neagu a lăudat prestația elevilor lui. „Au fost încântați de joc. Dorința noastră era de a merge cât mai depate. Poate dacă întâlneam un adversar mai ușor, puteam depăși această performanță. Tinând cont de Rapid, suntem mulțumiți.

Noi am venit la un joc deschis. Un gol norocos după acea deviere. A fost un joc frumos. Am vrut să ne jucăm șansa. Sunt jucători care au mai jucat la Liga 1.

Eu zic că au avut o prestație bună băieții. Noi am încercat să jucăm pe stadionul nostru, apoi am încercat la Voluntari, apoi am găsit dechiderea la CS Rapid.

Noi ne dorim să revenim la Liga 2. Să sperăm că anul acesta vom reveni la Liga 2”, a precizat antrenorul.