Adrian Porumboiu, verdict în cazul infarctului suferit de Hațegan: „Nu știu dacă va mai arbitra la Mondial”

Ovidiu Hațegan a suferit un infarct duminică. Acesta a fost operat de urgență la Timișoara, unde este internat în continuare. Adrian Porumboiu, fostul mare arbitru român, a comentat situația grea prin care trece Hațegan.

În urma unui antrenament, Ovidiu Hațegan s-a dus de unul singur la spital. Acesta a suferit o operație din cauza unui infarct miocardic. După ce medicii i-au montat un stent, aceștia vor continua să-l țină sub observație.

Porumboiu: „Nu e o situație grea, ci al naibii de grea!”

Adrian Porumboiu a vorbit pentru cei de la GSP despre starea lui Ovidiu Hațegan:

„Poziția lui era una excepțională, una la care orice arbitru visează să ajungă. Nu e o situație grea, ci al naibii de grea. Știe foarte bine și el asta, pentru că e medic și a făcut foarte bine că a mers de urgență la spital și că s-a operat. Speranțe sunt că poate să-și revină, dar nu știu dacă pentru Campionatul Mondial. De arbitrat va mai putea arbitra.

Avem exemplul Eriksen, care s-a prăbușit realmente pe teren, ceea ce nu a fost cazul la Ovidiu, și a revenit și a dat gol cu Olanda. Faptul că Ovidiu a mers imediat și a fost operat de urgență, acest lucru l-a salvat. Cea mai importantă este viața, arbitrajul este important ca orice meserie în sine, dar până la urmă ceea ce contează este viața.

E bine că s-a rezolvat acum și e în afara oricărui pericol. El știe cel mai bine ce va face, nu pot să faci recomandări cel cel care știe cel mai bine ce are de făcut este el însuși. E greu să mă pronunț, dar am spus că nu e imposibil (n.r. – să revină în arbitraj). Îi doresc doar sănătate și să fie bine. El e un tip liniștit, un tip echilibrat, nu-l văd agitat. Tot nu pot să-mi dau seama ceea ce s-o fi întâmplat în organismului lui de a cedat.”, a declarat Porumboiu, fost arbitru și finanțator la FC Vaslui.

Ovidiu Hațegan a mai avut parte de un episod nefericit. În luna noiembrie 2018, centralul arbitra partida Germania-Olanda (2-2). La pauza meciului, Hațegan a aflat că mama lui a murit, fapt ce l-a făcut să izbucnească în lacrimi la finalul partidei. Fundașul olandez, Virgil van Dijk, l-a consolat atunci pe arbitrul român.

Hațegan a condus 6 partide din grupele Ligii Campionilor în acest sezon. La cei 41 de ani pe care îi are, este unul dintre cei mai bine cotați arbitrii români.