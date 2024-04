Adrian Șut, despre ceea ce îl face să dea randament la FCSB: „Lucrez foarte mult pe această parte!”

Adrian Șut a devenit o piesă importantă în compartimentul median al celor de la FCSB. Mijlocașul și-a adus de foarte multe ori contribuțiile la reușitele „roș-albaștrilor”.

Recent, fotbalistul bucureștenilor a dezvăluit adevăratul motiv din spatele prestațiilor sale bune și foarte bune.

„Lucrez foarte mult pe această parte!”

„Lucrez cu cineva, care mă ajută mult la chestia asta (n.r.- pregătirea mentală), m-a ajutat la început când îmi era mult mai dificil pentru că, dacă vii de la o echipă mică, când dai de ce se întâmplă aici la FCSB este cu totul altceva. E o schimbare foarte mare şi cred că ai nevoie de un mic ajutor ca să te adaptezi uşor, uşor.

Este foarte mult o pregătire mentală, lucrez foarte mult pe această parte şi asta mă ajută foarte mult să pun foarte multe lucruri în practică, să muncesc şi mai mult, şi să am încredere în mine. Am început în sezonul când eram la Clinceni şi ne-am salvat de la retrogradare, atunci am început să lucrez şi de atunci continui pe acest drum.

Este un mental coach cu care lucrez, cu el am lucrat de la început. Voiam să fiu pregătit din toate punctele de vedere. (n.r. s-a inspirat din afară) Am văzut că se lucrează şi în afară, când am început pe drumul ăsta ştiam că nu o să am rezultate imediat.

(n.r.- de la cine se inspiră) Un jucător la care ma uitam foarte mult era Busquets, îmi placea foarte mult, iar în acest moment la Rodri de la Manchester City”, a declarat Adrian Şut, conform celor de la orangesport.ro.