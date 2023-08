Adrian Șut: Nu ne-am temut la 2-1 pentru ei, știam că putem să mai marcăm

Fotbalistul echipei FCSB, Adrian Şut, a declarat, joi seara, după victoria cu 3-2 cu ŢSKA 1948, care a adus calificarea în turul 3 preliminar al Conference League, că nu i-a fost teamă când adversara conducea cu 2-1 pentru că ştia că formaţia sa poate să mai marcheze.

„A fost o partidă dificilă. Aşa cum s-a spus de la început, nu a fost suficient rezultatul din tur. Până la urmă orice meci din Europa este dificil. Prima repriză a fost una bună, ei nu au ajuns la noi la poartă. A fost însă acea fază la primul gol al lor şi după aceea au venit peste noi din elan. Aşa cred că au intrat ei în joc. Nu ne-am temut la 2-1 pentru ei, ştiam că putem să mai marcăm şi că avem jucători de calitate în atac. Ne bucurăm că am reuşit să câştigăm. Djokovic a făcut azi un meci foarte bun, el e un jucător cu experienţă şi e foarte important pentru noi”, a spus mijlocaşul la postul Digisport.

„Mai întâi ne concentrăm pentru meciul cu CFR Cluj din campionat, iar apoi ne pregătim pentru cel turul următor din Europa, unde cred eu că o să facem un rezultat foarte bun”, a adăugat Şut.

Întrebat dacă are informaţii despre oferta primită de FCSB pentru transferul său la gruparea turcă Trabzonspor, Şut a răspuns: „Nu ştiu nimic, doar ce am citit. Eu mă concentrez pe ce am de făcut aici şi voi da tot ce pot să îmi ajut echipa. Cred că orice jucător îşi doreşte la un moment dat să facă pasul afară, dar eu sunt aici acum şi vreau să fac faţă cu brio”.

FCSB s-a calificat în turul al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, după ce a învins echipa bulgară ŢSKA 1948 cu scorul de 3-2 (1-0), joi seara, pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Bucureşti, în manşa secundă a turului al doilea preliminar.

În turul al treilea preliminar, FCSB va avea o adversară dificilă, vicecampioana Danemarcei, FC Nordsjaelland, roş-albaştrii urmând să joace primul meci pe teren propriu, în data de 10 august, iar manşa secundă în deplasare, pe 17 august.