Ahmed Bani a plecat din România și a ajuns la o echipă dintr-un campionat exotic

Ajuns la 22 de ani, Ahmed Bani va bifa prima sa experiență în străinătate.

Rămas liber de contract după despărțirea de Oțelul, Ahmed Bani și-a găsit o nouă echipă. Este vorba despre Al-Hussein Club, campioana en-titre din Iordania.

Ahmed Bani a semnat pe trei ani cu Al-Hussein Club, însă destinația sa nu este una întâmplătoare. Fotbalistul are cetățenie iordaniană.

Totuși, jucătorul a evoluat deja pentru echipele de tineret ale României și rămâne de văzut dacă regulamentul FIFA îi va permite să îmbrace tricoul Iordaniei la nivel de seniori.

Iordania este calificată deja la Cupa Mondială din 2026, turneu final unde România visează să ajungă și ea.

După doar un sezon petrecut la Oțelul, Ahmed Bani a plecat de la echipă.

„Mijlocașul Ahmed Bani, jucător care semnase în iarnă pentru cel puțin doi ani și jumătate cu clubul nostru, a ajuns la un acord cu SC Oțelul Galați pentru încetarea relațiilor contractuale. Îi mulțumim pentru perioada petrecută în roș-alb-albastru și îi urăm succes în următoarele provocări ale carierei.

Andrei Ahmed Bani, 22 de ani, s-a transferat la începutul acestui an de la Dinamo București la SC Oțelul Galați, el semnând în acest sens un contract valabil până cel puțin în iunie 2027.

Ahmed a bifat 10 partide de Superliga în tricoul echipei noastre, perioadă în care a marcat un gol (pe terenul Universității Craiova). Bani, care poate juca atât în flancurile atacului, cât și în spatele vârfului, are prezențe la naționalele Under 16, Under 17, Under 19, Under 20 și Under 21 ale țării noastre.

Îi mulțumim pentru scurta perioadă petrecută la Galați și îi urăm să aibă parte de mari satisfacții în următoarele challenge-uri ale carierei”, au scris gălățenii.