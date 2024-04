”Ai vreun regret legat de FCSB?” Răspunsul direct al lui Andrea Compagno

Andrea Compagno s-a despărțit de FCSB în luna februarie, după un an și jumătate.

Atacantul italian a semnat cu TJ Jinmen Tiger un contract valabil până în decembrie 2025.

Jucătorul a fost întrebat dacă are vreun regret cu privire la perioada petrecută alături de ”roș-albaștri”, iar Compagno a precizat că a oferit tot ce a avut mai bun.

De asemenea, italianul a subliniat că primul an petrecut la FCSB a fost cel mai bun din cariera sa.

”Eu de când am venit acolo am dat totul. Numerele vorbesc clar. Primul an a fost senzațional, cel mai bun din cariera mea. Îmi e greu să zic că găsesc un regret”, a spus Andrea Compagno într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.